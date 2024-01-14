İlahiyatçı Faruk Beşer hayatını kaybetti Beşer'in ailesi, İslam hukuku profesörünün ölüm haberini verdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İlim dünyasının başı sağ olsun" dedi.

AA & Ensonhaber

İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer vefat etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olan Beşer, İslam Hukuku alanında uzmanlaşmıştı.

Ailesi duyurdu

Beşer'in resmi X hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Faruk Beşer vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazının ardından Maşukiye Değirmenbaşı Camii'nden (Kartepe/Kocaeli) kaldırılacaktır.

"İlim dünyasının başı sağ olsun"

Bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapıldı:

Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun.



İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum.

Faruk Beşer kimdir

1952'de Trabzon'da dünyaya geldi. İlkokulu Trabzon'da, ortaokulu İzmit İmam Hatip Okulu'nda, liseyi Yozgat İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun oldu. Bu fakültede İslam Hukuku dalında "İslamda Sosyal Güvenlik" adlı teziyle doktorasını aldı. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde iki dönem akademisyenlik görevinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde göreve başladı. 1994'te doçent, 2000'de profesör unvanlarının sahibi oldu. Burada iki yıl dekan yardımcısı olarak çalıştı.

ABD'de Pittsburgh Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak araştırma faaliyetlerinde bulundu. Dubai'de İslami İlimler ve Arap Dili Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Evli ve dört çocuk babası.