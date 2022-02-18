Euro
15.48
0.12%
Dolar
13.61
0.21%
Altın
827.91
-0.16%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
557.326
-6.41%
BTXN Coin
38.44
0.62%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C
    Mustafa İslamoğlu: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem

    Mustafa İslamoğlu: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem

    DW Türkçe'de Nevşin Mengü'ye konuk olan ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Alman medya kuruluşu DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

    İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ve fetih kavramıyla ilgili konuştu.

    "KUR'AN'IN KABUL ETMEDİĞİ BİR EYLEM"

    Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyen İslamoğlu, "Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir." dedi.

    Mustafa İslamoğlu: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem ViDEO

    "KILIÇLA HUTBEYE ÇIKMALAR BUNLAR FETİH FALAN DEĞİL"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nin hutbesine kılıçla çıkmasına değinen İslamoğlu, "Bugün fetih suresini okuyorlar İstanbul’un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla kılıçla hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir. İki insan yüreğinin buluşmasıdır." ifadelerini kullandı.

    Mustafa İslamoğlu: Ayasofya nın camiye çevrilmesi Kur an ın kabul etmediği bir eylem #1

    "FETİH, BİR İNSANIN YÜREĞİNİN FETHEDİLMESİDİR"

    Mustafa İslamoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Ayasofya’nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an’a aykırı bir eylemdir. Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir. Fetih nedir oradan girmemiz lazım. Fetih diye bir sure var Kuran’da. Bu süre Mekke’nin fethinde inmedi, Bedir zaferinde inmedi, diğer fetihlerde inmedi. Bu sure, Allah’ın Resulü’nün Hudeybiye Barış anlaşması yani müşriklerle yapılan barış anlaşması üzerine inen surenin adı fetih suresidir. Bugün Fetih Suresi'ni okuyorlar İstanbul’un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla kılıçla hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir. İki insan yüreğinin buluşmasıdır."

    Mustafa İslamoğlu: Ayasofya nın camiye çevrilmesi Kur an ın kabul etmediği bir eylem #2

    Mustafa İslamoğlu: Ayasofya nın camiye çevrilmesi Kur an ın kabul etmediği bir eylem #3


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Pfizer ve BioNTech'in Omicron aşısı ertelendi
    Sağlık

    Pfizer ve BioNTech'in Omicron aşısı ertelendi

    Antalya'da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi
    3. Sayfa

    Antalya'da makas atan sürücü, bahçe duvarını yıkıp römork devirdi

    Görüş Bildir