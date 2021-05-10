İlave tediye ne zaman ödenecek? 4D işçi ikramiyeleri 2021

Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. Bu yılki ödemelerin tarihi belli oldu. Peki ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar..

Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren ilave tediyeleri ödemeleri için geri sayım başladı. İlave tediye alacak olan çalışanlar ikramiyelerini bayramdan önce alacaklar.

Tediye ödemeleri, taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. 2 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

Peki bayram önceis ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte tarihi..

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşçilere bu yıl ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak’ta verilmişti. İkinci taksit ise 11 Mayıs’ta (yarın) yatırılacak.

Böylece Ramazan Bayramı'na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak.

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir. İlave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

İlave tediye 6772 sayılı Kanun gereğince ișçilere en az yılda 1 kez ödenir. 6772 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 kez yapılması mümkündür.

Kurulu her yıl ikinci ilave tediye ödenmesine karar verir. Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.