İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması imzalandı

Bakan Kurum, 20 milyon vatandaşı ilgilendiren yatırımın 5 milyar 800 milyon TL tutarında olduğu bilgisini paylaştı.

ATO Congresium'da Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Sığınmacılar İçin Mali Yardım Programı kapsamındaki İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması kapsamında imza töreni düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, anlaşma çerçevesine dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

"17 içme suyu,18 atık su, 1 yağmur suyu, 4 katı atık projesini 2 yılda tamamlayacağız" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

5.8 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

"Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı'nın 15 belediyemizin yeni atık su, içme ve yağmur suyu ile katı atık projelerini içeren İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması'nı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın katılımlarıyla imzaladık.

20 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 5 milyar 800 milyon TL'lik yatırımda; 17 içme suyu,18 atık su, 1 yağmur suyu, 4 katı atık projesini, toplamda 40 projeyi belediyelerimizle 2 yılda tamamlayacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.





"ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm kurum ve yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin, ilçe ve köylerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışmaya, 50 ve 100 yıllık planlamalarla şehirlerimizin altyapı ve üstyapı yatırımlarını İller Bankamızın 88 yıllık tecrübesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz."



