İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk'ün boyu 1,62

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Tarihçi İlber Ortaylı, yeni bir tartışma konusunu ortaya çıkardı.

Vizyona giren Atatürk filminin söyleşisi gerçekleştirildi.

Buraya katılan İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilindiği üzere 1,74 olan boyunun yanlış bilindiğini açıkladı.

Atatürk’ün boyu, Ortaylı’nın açıklamasına göre 1,62.

İşte İlber Ortaylı’nın o cümleleri;

Nurettin Türsan paşa rahmetli o çok incelerdi. Atatürk’ü 1,62 olarak verdi. O doğru. Tabii duruşlarını ayarlıyor devamlı falan ama vücut çok dinamik. Yani sizin resimlerde gördüğünüz gibi değil.