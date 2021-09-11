Prof. Dr. İlber Ortaylı, Teke Tek programında yaptığı değerlendirmelerde, “Hastanelerinde sağlık personellerine delilerin saldırdığı medeni bir memleket yoktur” dedi.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haber Türk ekranlarında Fatih Altaylı moderatörlüğünde yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu.

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Son günlerde ülkenin gündemini oldukça meşgul eden Afgan göçmenler konusunda bir izleyicinin yazdığı mesaja İlber Ortaylı’nın verdiği cevap ilgi çekici oldu.

Fatih Altaylı'nın, “Şimdi bir tane de doktordan, geliyor bu mesaj. Doktor diyor ki; bizim Türkiye’de çektiğimiz sıkıntıların arasında, Suriyeli ve Afgan göçmenlerin sağlık sektörüne olan yüklenmesi de var.” mesajını okuması üzerine, Prof. Dr. İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

“SIĞINMACILARA ÖNLEYİCİ TIP HİZMETİ VEREMEZSİN”

“Onu dedik. Öyle ama açık söylemek lazım değil. Ne dedik, sen bunlara önleyici tıp hizmeti vermezsin, bunlar sığınmacıdır dedik. Ve bunların gerektirdiği sübvansiyonları veremezsin, maliye kaldıramaz bunu dedik. Bu kadar açık da konuşulmaz canım her şey de yani. Biraz da bilim adamlarının bir yuvarlak lafları vardır. Artık birbirimiz anlayalım.





“HASTANELERİNDE SAĞLIK PERSONELLERİNE DELİLERİN SALDIRDIĞI MEDENİ BİR MEMLEKET YOKTUR”

Yani ben size söyleyeyim, hastanelerinde sağlık personellerine delilerin saldırdığı medeni bir memleket yoktur. Böyleleri önce tımarhaneye kapatılıyor, bilahare savcının huzuruna çıkıyor. Çünkü belki delidir adam. Bakalım, cezaya ehliyeti var mı yok mu bunu tespit edeceksin. Tedavi edeceksin değil mi efendim? Belki hücreye girecek deli sonra girecek savcıya. Savcı hekim değil ki. Tabi bunu hiç yapmıyorlar. Slogan tam tersi, hizmetkarınızdır bunlar. Saldırın, şımarın, kapı pencere indirin. Ben görüyorum ben devlet hastanesine gidiyorum beyefendi. Görüyoruz bunları.

İlber Ortaylı: Dünyada doktorlara saldıranları tımarhaneye kapatıyorlar VİDEO



“DİSPANSER GÖREVİ GÖREMEZ”

İkincisi, diyor ki bunlar göçün sebebi. Tabi sebebi, çünkü git hastaneye yarenliğe geliyor bir kısmı orada. Yani şunu açıkça bilmeniz lazım, önleyici tıp hizmeti veremezsiniz. Yani dispanser görevi göremez. Başına kaza gelirse Allah göstermesin, acil tıp hizmeti dışında yok böyle bir şey dünyada. Onları söylesin.





“AFGAN COĞRAFYASININ GERİSİ VAR”

Sonra diyor ki o beyefendi herkes herkesi alıyor. Hayır, herkes herkesi almıyor. Ama maalesef bizim için Afgan göçmeni tip olarak herkes değil. Gerekli bir şey. Ve söylüyorum, o Asya’nın o coğrafyasının arkası var. Özbekler var, çok iyi çok kalifiye işçiler. Ziraatta de çok iyiler ve maalesef hazırlıklı olmanız lazım. Hiç kimse Çin’in yaptıkları karşısında Uygurların bu haline tahammül edemez. Ve konuşana ben karşı çıkarım en başta ve iyi bilir onlar işlerini, ziraatı falan.

"KURAKLIKLA BAŞ EDECEK KÖYLÜMÜZ YOK"

Onlar gelecek, tabi gelecek. Bu topraklar maalesef coğrafyası da değişiyor, kuraklığa giriyoruz. Bizim bu kuraklıkla baş edecek köylümüz de yok, tanımıyoruz o metodu."