İlber Ortaylı endişelendiği konuyu açıkladı: Suriyeliler parti kurabilir Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ortaylı, Türkiye’de sığınmacıların bir süre sonra parti kuracağını öne sürdü.

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ensonhaber.com

Sığınmacılar artık hayatın her alanında, kamuoyunun ve siyasetçilerin en fazla tartıştığı konular arasında.

Öyle ki seçim sürecinde bu mevzu, siyasetin merkezi konumunda yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün ortaya koyduğu ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünya genelinde en fazla mültecinin barındığı ülke oldu.

Suriyeliler ilk sırada

Yaklaşık 3,6 milyon mülteciyi bünyesinde barındıran Türkiye’de en çok Suriyeliler yaşıyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa Tv YouTube kanalında Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken iddia

Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan İlber Ortaylı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Parti kurarlar"

İlber Ortaylı, Türkiye’de sığınmacıların bir süre sonra parti kuracağını iddia etti.

"Ya parti kurarlar ya da bir partiyi ele geçirirler"

“Başka göçmenlere benzemezler” diyen İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı: