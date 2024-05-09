Sığınmacılar artık hayatın her alanında, kamuoyunun ve siyasetçilerin en fazla tartıştığı konular arasında.
Öyle ki seçim sürecinde bu mevzu, siyasetin merkezi konumunda yer aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün ortaya koyduğu ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünya genelinde en fazla mültecinin barındığı ülke oldu.
Suriyeliler ilk sırada
Yaklaşık 3,6 milyon mülteciyi bünyesinde barındıran Türkiye’de en çok Suriyeliler yaşıyor.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa Tv YouTube kanalında Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.
Suriyelilerle ilgili dikkat çeken iddia
Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan İlber Ortaylı, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Parti kurarlar"
İlber Ortaylı, Türkiye’de sığınmacıların bir süre sonra parti kuracağını iddia etti.
"Ya parti kurarlar ya da bir partiyi ele geçirirler"
“Başka göçmenlere benzemezler” diyen İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bu bir gerçek. Bir müddet sonra parti kurabilirler, buna emin olun başka göçmenlere benzemezler. Kendine göre bir parti kurar o bilmem ne. Partileşmeye başlar veya gider başka bir partinin içine girer. Suriye’de hiçbir zaman böyle vatan kavramı yok ama partilerin içine girip ele geçirme bütün vatandaşlarda var. Çok politikler o konuda.
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