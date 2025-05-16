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Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı Nurettin Yıldız, çirkin bir saldırıya uğradı.

Daha sonra Yıldız'a yönelik protesto düzenleyen öğrenciler kendilerine engel olmayan polislere saldırınca olaylar sonrası 97 kişi gözaltına alındı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE PROTESTO

Yıldız'a yönelik protestoları 'çirkin saldırı' olarak niteleyen paylaşımda bulunan Galatasaray Üniversitesi'ndeki 'Medeniyet Kulübü', okuldaki diğer öğrencilerle karşı karşıya geldi.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, bunun üzerine protesto gösterisi düzenledi.

İLBER ORTAYLI, ÖĞRENCİLER İLE TARTIŞTI

Öğrenciler arasında çıkan olaylara engel olmak isteyen Prof Dr. İlber Ortaylı da kendini bir tartışmanın içinde buldu.

Ortaylı, kendisine 'Anayasal haklarımızı kullanıyoruz' diye bağıran bir öğrenciye ''Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum'' dedi.

"BU OKULUN KAPANMASINI İSTEMİYORUM"

Sözlerine devam eden Ortaylı, ''Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum'' dedi.

O anlar anbean kameraya yansıdı.