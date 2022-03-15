İlber Ortaylı: Kıyıları inşaata açmazsanız güzel bir İzmir olur

İlber Ortaylı, İzmir'de turizm amacıyla kıyıların yapılaşmaya açılmasına karşı çıkarak, "Olur olmaz şeyler inşa ettirmezseniz güzel bir İzmir olur” dedi.

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmir’de bir üniversite tarafından İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında gerçekleştireceği etkinliklerin açılışında konuştu.

Akademisyen ve öğrencilere konferans veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmir'deki yapılaşmaya dikkat çekti.

"OLUR OLMAZ ŞEYLE İNŞA ETMEZSENİZ..."

“’Paradise lost’ diye yazıyorlar. Yani İzmir’in tekrar kurtulmasını, 9 Eylül tarihini kaybolmuş cennet diye ifade ediyorlar. Burası ‘paradise’ ama ‘lost’ ‘most’ değil. Buradaki cennet şöyle kaybolmuş olur, eğer aklınızı başınıza alıp her yere saçma sapan binalar dikmezseniz, olur olmaz yerlerin suyunu sabanını birbirine karıştırmazsanız, 'turizm yapacağız' diye bir sürü kıyının üstüne olur olmaz şeyler inşa ettirmezseniz hiçbir zaman cennet kaybolmaz, güzel bir İzmir olur." dedi.

"İZMİR'İ KAYBEDERSENİZ ESKİ TÜRKİYE'NİN TADINI KAYBEDERSİNİZ"

Kendisinin 63 yılında İzmir'i ilk gördüğünde daha fakir ve mütevazı bir şehir olduğunu söyleyen Ortaylı, "Birtakım şeyler çok güzel değişmiş ama bir takım şeyleri de ara ki bulasın. Cennetimizi kendimiz korumak zorundayız. İzmir fevkalade önemlidir. İzmir’i kaybettiğiniz an eski Türkiye’nin tadını kaybedersiniz. Yurdunuzu kaybedersiniz, dilinizi kaybedersiniz. Çok açık bir şey bu. Üzerinde durmamız gerekir.” diye konuştu.