Uzun yıllardır komplo teorileri ve efsanelere onu olan Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri olduğu iddiasını değerlendiren İlber Ortaylı, "Gizli madde yok kardeşim" dedi.

Türkiye'nin bağımsızlık savaşında en büyük kazanımlarından biri olan Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 100 yıl geçti.

Uzun yıllardır bu anlaşmanın gizli maddeleri olduğu, 2023'te yürürlükten kalkacağı gibi iddialar ortaya atıldı.

Şehir efsanelerine konu olan bu durumu ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Habertürk'te Oya Çebi'nin sunduğu Haftalık programında değerlendirdi.

Anlaşmanın özelliklerini, kazanımlarını ve birçok yönünü ele alan Ortaylı, iddiaların da gerçeklik payının olmadığını söyledi.

İsmet Paşa ve Atatürk karalamsı

Ortaylı şöyle konuştu:

"Lozan efsaneleri düpedüz İsmet Paşa ve Atatürk karalaması için ortaya çıkmıştır. İsmet Paşa Atatürk’ün tayin ettiği baş delege. Onun oradaki başarısını kabul etmekten ileri gelen bir uydurmadır.

Bu uydurmanın altında çok yakın tarihle bağdaşmayan iddialar var. Mesele 12 adaları İsmet Paşa bıraktı gibi… Biz bunları maalesef zaten 1912’de Baklan Savaşı çıkmadan hemen önce İtalya’ya kaptırdık.





"Bunu uyduranları biliyorum"



"Nası bilmiyoruz yahu böyle birşey olmaz. Bunu uyduranlardan 2’sini biliyorum. Siz de biliyorsunu. Ben bunu söylemiyorum bir tanesi ile dostluğum da vardır, Nuh der peygamber demez. Böyle bir şey olabilir mi?

İlber Ortaylı Lozan'ı anlattı ViDEO



"Gizli madde yok kardeşim"



Bir devletler hukuku profesörü 1960’ların sonunda bu iş çalışılmış. Lozan çalışılmış ana buna rağmen bu çalışmalara bakmayan adamlar, "Bu gizli anlaşmadır, gizli maddeleri var…” Gizli madde yok kardeşim.

Gizli maddeli gizli maddeli gizli anlaşma sadece 1. Dünya Savaşı’ndan evvel Türk imparatorluğunun paylaşılması için Rusya, İngiltere vs arasında yapılmıştır.

Çünkü İngiltere Rusya’yı yanına kazanmak istiyor. Lozan’ın kavgası kapitülasyonlardır toprak değildir."