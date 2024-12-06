Ünlü tarihçi İlber Ortaylı geçtiğimiz gün Okan Bayülgen'in TV100'deki Muhabbet Kralı isimli programına konuk olmuştu.

77 yaşındaki Ortaylı rahatsızlanarak yayından ayrılmak zorunda kalmıştı.

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye yatırılan Ortaylı'nın tedavisi sürüyor.

CANLI YAYINDA RAHATSIZLANMIŞTI

Son olarak Ortaylı, sağlık durumunun iyiye gittiğini paylaştığı bir video yayınlayarak duyurdu.

Vücudundaki iltihaplanma nedeniyle rahatsızlandığını fakat tedavisinin olumlu sonuçlarını almaya başladığını belirtti.

Ortaylı ayrıca sevenlerine teşekkür etmeyi de unutmadı.

HASTANEDEN PAYLAŞILDI: ENDİŞELENMENİZİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Ortaylı şu ifadelere yer verdi:

Bir iki gün önce iltihaplanma nedeniyle dengem bozuldu. Bir baş dönmesi şikayetiyle hastaneye geldim. Çok şükür geldiğimin ilk günü Koç Üniversitesi Hastanesi’nin şifayab elleriyle kendime geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim.