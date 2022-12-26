Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, yeni Türkiye'nin eski Türkiye'nin bütün olumsuzluklarını telafi ettiği yönündeki tespiti muhalif kesimden tepki çekti.

İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından, Kültür Tarihimizin Emsalsiz Arşivi Cemalettin Server Revnakoğlu ve İstanbul Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumun konuşmacılarından biri de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ydı.

Açılış oturumunu gerçekleştiren Ortaylı, Fatih semtinin eski sınırlarını aktardığı konuşmasında, Türkiye'nin kültürel gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti VİDEO

"Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti"

Ortaylı, Cemalettin Server Revnakoğlu'nun döneminde Doğu ve Batı'ya hakim şahsiyetlerin yaşadığına işaret ederek, "İki kültürü de muhafaza eden, iki dünyaya da ait, ikisinin de üstadı dediğimiz nesiller artık kayboldu, yeniden diriltmek için çalışıyoruz.

Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim, tıbbiyemiz çok daha iyi mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarını talim ettirecek kadar iyi, iş hayatımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor.





"Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz"



Ama geri kalan bir şey var, o da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz." diye konuştu.

İlber Hoca'nın eski-yeni kıyaslamasına tepki

Ortaylı'nın konuşmasındaki bu eski-yeni kıyaslaması sosyal medyada yayıldı.

Ortaylı'nın gündeme gelen bu değerlendirmeleri, muhalif kesimden büyük tepki çekti.