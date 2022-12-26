Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8672
0.15%
Dolar
18.6773
-0.01%
Altın
1.079
0.02%
Borsa
5539
1.55%
Bitcoin
319.533
-0.04%
BTXN Coin
6.51
-2.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti

    İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti

    Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, yeni Türkiye'nin eski Türkiye'nin bütün olumsuzluklarını telafi ettiği yönündeki tespiti muhalif kesimden tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 15:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından, Kültür Tarihimizin Emsalsiz Arşivi Cemalettin Server Revnakoğlu ve İstanbul Sempozyumu düzenlendi.

    Sempozyumun konuşmacılarından biri de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ydı.

    Açılış oturumunu gerçekleştiren Ortaylı, Fatih semtinin eski sınırlarını aktardığı konuşmasında, Türkiye'nin kültürel gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti VİDEO

    "Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti"

    Ortaylı, Cemalettin Server Revnakoğlu'nun döneminde Doğu ve Batı'ya hakim şahsiyetlerin yaşadığına işaret ederek, "İki kültürü de muhafaza eden, iki dünyaya da ait, ikisinin de üstadı dediğimiz nesiller artık kayboldu, yeniden diriltmek için çalışıyoruz.

    Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim, tıbbiyemiz çok daha iyi mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarını talim ettirecek kadar iyi, iş hayatımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor.

    İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye nin her şeyini telafi etti #1

    "Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz"

    Ama geri kalan bir şey var, o da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz." diye konuştu.

    İlber Hoca'nın eski-yeni kıyaslamasına tepki

    Ortaylı'nın konuşmasındaki bu eski-yeni kıyaslaması sosyal medyada yayıldı.

    Ortaylı'nın gündeme gelen bu değerlendirmeleri, muhalif kesimden büyük tepki çekti.

    İlber Ortaylı: Yeni Türkiye eski Türkiye nin her şeyini telafi etti #2


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    2. Ramses'in yüzü yeniden canlandırıldı
    Teknoloji

    2. Ramses'in yüzü yeniden canlandırıldı

    Gülşen'den tahliye sonrası ilk paylaşım
    Magazin

    Gülşen'den tahliye sonrası ilk paylaşım

    Görüş Bildir