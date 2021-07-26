Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazeteci Kenan Taş'ın YouTube kanalında "Atatürk diktatör müydü?" sorusuna açıklık getirdi. Ortaylı, "Fikriyatı ve ilerlemesi çok partiye yönelikti." dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazeteci Kenan Taş'ın YouTube kanalına konuk oldu.

"Yakın tarihin gerçekleri" isimli yeni kitabı hakkında Kenan Taş'la söyleşide bulunan Ortaylı, Atatürk hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Ortaylı, Kenan Taş'ın, "Kitabınızın 130. sayfasında şöyle bir cümleniz geçiyor; Atatürk şartlar dolayısıyla diktatör, ama teoride diktatörlüğü yoktu demişsiniz. Bu da çok tartışılan bir konu." sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

İlber Ortaylı'dan 'Atatürk diktatör müydü' sorusuna cevap

"FİKRİYATI ÇOK PARTİYE YÖNELİKTİ"

Ortaylı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Denge çok önemlidir. Demokrasinin öldüğü ve küçümsendiği bir çağdayız. 1930'lardaki demokrasi rejimi, ve diktatoryanın muhakemesi bugünkü gibi yapılmaz bu çok açık bir şey. Tersini düşünmek mümkün değil.

"BU GERÇEĞİ BİLMEK LAZIM"

Atatürk'ün kendi fikriyatı ve ilerlemesi çok partiye yönelik, gerçekleştiremese bile. Bu önemli bir gerçek bunu bilmek lazım. Ve bu diktatoryada bazı şeyler maalesef bizim için iyi bir şey.

Ne Franco İspanya'sı, ne de Mussolini İtalya'sı, Hitler'den söz etmiyorum zaten o insanlığa yakışmayacak sapıkça bir rejim. Bunların hepsinin üzerinde durulması gerekiyor çünkü böyle muhakeme yapılmaz.

"BU SAÇMALIKLARLA CUMHURİYET TARİHİ YORUMLANIYOR"

Mesele bir grup var, burada Sovyet Rusya'daki ateizmi aratacak bir ateizm uygulandığını iddia ediyorlar. Nereden biliyorsun diyorum annem anlatıyordu diyo. Annesinin anlattığıyla mı tarih yapacak yani. Olacak iş değil yani. Buradaki laik davranışlar, din adamlarına karşı davranışlar falan tamam medreseleri yasaklamışız tarikatlar kalkmış ama Rusya ateizmi ile bunu aynı kefeye koyduğun an çok fazla iddialı olur. Bütün bu saçmalıklarla cumhuriyet tarihi yorumlanıyor. Resmi tarih diye bir şey yok, çünkü yazılanlar hiç ikna edici değil."



