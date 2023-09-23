İlber Ortaylı’dan CHP açıklaması: Benim için CHP yoktur Seçimlerin ardından CHP içerisinde başlayan kaos sürerken ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan dikkat çeken CHP açıklaması geldi. Ortaylı, Atatürk'ün kurduğu partinin bu hale gelmemesi gerektiğini belirtirken "Benim için CHP yoktur" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olarak çıktığı her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir hezimeti daha hanesine yazdırdı.

Kendi seçtiği delegeleri dışında partisinde istenmeyen isimlerden biri haline dönüşen CHP'li isim, bu durumu ısrarla görmezden geldi.

Seçim sonrası "yola devam" kararı veren Kılıçdaroğlu, tepkileri de üzerine çekti.

İmamoğlu'nu saf dışı bıraktı

Seçimlerin ardından koltuk mücadelesine girdiği Ekrem İmamaoğlu'nu saf dışı bırakan Kılıçdaroğlu kurultayda Özgür Özel ile yarışacak.

Kurultaydan zaferle ayrılması bekleniyor

Özellikle Alevi delegelere hakimiyetiyle bilinen Kılıçdaroğlu'nun Özel'e fark atarak kurultay seçiminden zaferle ayrılması bekleniyor.

İlber Ortaylı'ya CHP soruldu

Kafa Tv YouTube kanalında yayınlanan programda konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan dikkat çeken bir CHP yorumu geldi.

İlber Ortaylı'ya "Ne olacak bu CHP'nin hali" sorusu soruldu.

"Benim için Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur"

Bu soruya karşılık sert cevaplar veren Ortaylı, "CHP beni hiç ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur" yanıtını verdi.

"Atatürk'ün kurduğu bu partinin bu hale gelmesi beklenmez"

Ünlü tarihçi CHP ile ilgil yaptığı açıklamada şunları söyledi:

CHP beni ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk’ün kurduğu CHP ortada yoktur. Olması da gerekmiyor. Çünkü o bir kurucu partidir. Kurucu partinin kendine göre kurucu kadroları vardır ve ona hizmet eden kadroları vardır.Bunun ilelebet devam etmesi beklenmez. Ama bu hale gelmesi de beklenmez.

"Biz sizi sevmeye mecbur muyuz"