İlber Ortaylı'dan dikkat çeken sözler: Şırnak'ta kim okur üniversiteyi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte, tarihçi İlber Ortaylı öğrencilerle bir araya geldi.
Ortaylı, adının verildiği Vefa Lisesi Kütüphanesi'nde buluştuğu gençlere, eğitim ve yaşam alışkanlıkları konusunda önerilerde bulundu.
Ortaylı, eğitimin ticarileştiği eleştirisinde bulundu.
"İlan veren okullar türedi"
Ortaylı, "Eğitim ticarete döndü, ilan veren liseler türedi. Her ilan veren okula inanmayın, başarı oranları yüzde 20'den fazla değildir." dedi.
"Eğitim enstitüleri kapatıldı; düpedüz cehaletten"
Eğitimin uzaktan yapılmasını yanlış bulduğunu belirten Ortaylı şöyle konuştu:
Maalesef eski edebiyatımızı size öğretecek bir kültürümüz kalmadı. Yani eğitim enstitüleri kapatıldı. Kapatılması kötü niyetli olmadı. Şuurlu bir şeyden daha kötü. Düpedüz cehaletten. Meslektaşlarıma da yönelik bir şey. Bilmek zorundasınız ve öğretmek zorundasınız.
"Dershanelerin başarı derecesi yüzde 20'lerde"
Eğitim kurumlarının ticarileştiğini kaydeden İlber Ortaylı, "Her ilana inanmayın. Dershanelerin başarı derecesi yüzde 20'lerdedir, yüzde 30 bile değildir." dedi.
"Şırnak'ta kim okur üniversiteyi?"
Soruları da yanıtlayan Ortaylı, Anadolu'daki üniversiteler hakkında şöyle konuştu:
Fakat bazı üniversiteleri açmasak iyi olurdu. Şırnak'ta üniversite olmaz; burada okunur. Bu çok açık bir şey. Şırnak'ta kim okur üniversiteyi? Kim ders yapar orada? Burada çocuk büyükşehirde okuyacak, büyükşehri görecek. Oraya gidip üniversite açmakla mı olur bu iş? Bunu dediğimde çok kızmışlardı.