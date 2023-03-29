İlber Ortaylı'dan dikkat çeken sözler: Şırnak'ta kim okur üniversiteyi? Tarihçi İlber Ortaylı, isminin verildiği Vefa Lisesi Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Ortaylı konuşmasında, Anadolu'da açılan üniversitelere gerek olmadığını belirterek öğrencilerin büyükşehirlerde okuması gerektiğini söyledi.

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte, tarihçi İlber Ortaylı öğrencilerle bir araya geldi.

Ortaylı, adının verildiği Vefa Lisesi Kütüphanesi'nde buluştuğu gençlere, eğitim ve yaşam alışkanlıkları konusunda önerilerde bulundu.

Ortaylı, eğitimin ticarileştiği eleştirisinde bulundu.

"İlan veren okullar türedi"

Ortaylı, "Eğitim ticarete döndü, ilan veren liseler türedi. Her ilan veren okula inanmayın, başarı oranları yüzde 20'den fazla değildir." dedi.

"Eğitim enstitüleri kapatıldı; düpedüz cehaletten"

Eğitimin uzaktan yapılmasını yanlış bulduğunu belirten Ortaylı şöyle konuştu:

Maalesef eski edebiyatımızı size öğretecek bir kültürümüz kalmadı. Yani eğitim enstitüleri kapatıldı. Kapatılması kötü niyetli olmadı. Şuurlu bir şeyden daha kötü. Düpedüz cehaletten. Meslektaşlarıma da yönelik bir şey. Bilmek zorundasınız ve öğretmek zorundasınız.

"Dershanelerin başarı derecesi yüzde 20'lerde"

Eğitim kurumlarının ticarileştiğini kaydeden İlber Ortaylı, "Her ilana inanmayın. Dershanelerin başarı derecesi yüzde 20'lerdedir, yüzde 30 bile değildir." dedi.

"Şırnak'ta kim okur üniversiteyi?"

Soruları da yanıtlayan Ortaylı, Anadolu'daki üniversiteler hakkında şöyle konuştu: