Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'i sosyal medyada eleştirenlere yönelik ''eline sopa alıp o da onu mu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani'' yanıtını verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.

Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ortaylı, gündeme ilişkin yorumlarda bulundu.

İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e övgü VİDEO

FATMA ŞAHİN'E GELEN TEPKİLERİ ELEŞTİRDİ

Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında, Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e tokat atması üzerine Şahin'in tepki vermemesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Ortaylı, o olayla ilgili görüşlerini bildirdi.

FATMA ŞAHİN'E ÖVGÜ

Ortaylı, Par'ın ''kimleri beğeniyorsunuz?'' sorusuna, ''Gaziantep'in belediye resisi çok iyi bir arkadaş.





''ELİNE SOPA ALIP O DA ONU MU DÖVECEKTİ''



Şimdi kalkıp ona da diyorlar ki Muharrem Sarıkaya ses teknisyenini dövdü o da seyretti. Eline sopa alıp o da onu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani.





''SİZİN KENDİ KAFANIZ YOK MU''



Böyle bu insanların tenkitlerinde biraz ölçü olsun yani çok rica edeceğim. Eline telefonu alan adam saçmalıyor. Sizin kendi kafanız yok mu yani bu çok önemli.'' dedi