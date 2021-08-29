İlber Ortaylı'ya soruldu: Atatürk olmasaydı ne olurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair değerlendirmelerde bulunan İlber Ortaylı, "Atatürk olmasaydı Türkiye bugün nerede olurdu" sorusuna "Ancak turist gezilerinden görürdük" yanıtını verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dair konuşan Ortaylı, zafere giden yolda Atatürk'ün başkomutan olmasının büyük payı olduğunu dile getirdi.

"Atatürk olmasaydı bugün Türkiye nerede olurdu?" sorusu yöneltilen Ortaylı, "Bugünkü Türkiye olmazdı. İstanbul'u ancak turist gezilerinden görürdük." cevabını verdi.

Milli bayramların önemsizleştirilmesinin nedenlerine dair de görüşlerini paylaşan Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"EĞER ATATÜRK OLMASAYDI..."

"Hiçbir yerde olmazdı. Muhtemelen bazı yerlerimiz yine kurtulurdu ama bugünkü Türkiye olmazdı. Atatürk olmasa Kurtuluş Savaşı kadroları bile hazırlayamazdı bugünkü Türkiye'yi. Çünkü orada en ileriyi gören ve bir tabirle en çılgını tek başına oydu. O Türkiye Mareşali'dir hakikaten. O orada olmasa bu iş başka türlü olurdu, bilmiyorum öyle bir Türkiye'yi sever miydik… Orta Anadolu'nun ortasında kalırdık, Ege filan hak getire, Trakya yok… İstanbul'da milletlerarası bir komisyon olurdu ve İstanbul'u turist rehberinde görürdün ancak. “İngilizler gelir, gazete çıkarır, biz de yazardık” diyen de var. Atatürk Başkomutan olmasa, 30 Ağustos Zaferi ve Sakarya Savaşı olmasa İstanbul'u ancak turist gezisinde görürdük. Anadolu'nun bir yerine tıkışıp kalırdık."

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NA DAİR

Milli bayramların önemsizleştirilmesi hakkında düşüncelerini paylaşan Ortaylı, "Kendinizi toparlayın ve hak ettiği gibi kutlayın" mesajını vererek sözlerine ekledi:

"BU SORUYU SORMAYIN ARTIK"

"İnşallah onu da Sakarya cengine çevirmezler. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli savaşlarından biridir, 100'üncü yılı nasıl kutlandı gördünüz, Haymana ve Polatlı belediyelerine has kaldı iş. Polatlı Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi'nin bir kürsüsüne kaldı. Gördük mü, duyduk mu Sakarya'nın 100'üncü yılı diye? Milli bayramlarımız neden önemsizleştiriliyor sorusunu sormayın artık, idareden bir şey gelmeyeceği belli, kendiniz toparlanın. O kadar sivil toplum kuruluşu, Atatürkçü dernek var, bir araya gelsinler, organize olup kutlamaları hak ettiği gibi yapsınlar. Bizim Ayvalık'taki mahalle bile toplanmış, devamlı beni arıyorlar “30 Ağustos'ta gel, konuş” diye. Başka bir yerde bu isteği, heyecanı görmedim."