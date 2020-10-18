İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycan'ın yanında olunduğunu belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

18 Ekim tarihi, Azerbaycan tarafından Bağımsızlık Günü ilan edilmiş, her yıl 18 Ekim'de Azerbaycan Bağımsızlık Günü, kardeş ülkede sevinç ile karşılanmıştı.

Bu yıl ki Bağımsızlık Günü'nde işgalci Ermenistan güçleri ile çatışma halinde olan Azerbaycan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan destek ve tebrik mesajı geldi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altun, paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun! Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için yürüttüğü haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.





