İletişim Başkanı Burhanettin Duran: İsrail’in müdahalesi insanlık onuruna saldırıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesine tepki göstererek, "İnsanlık onuruna saldırıdır, tarihe kara bir leke olarak geçecek" dedi.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 00:11
İsrail, insani yardımlara bir kez daha darbe vurdu...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

"TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKTİR"

Filoya yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır. Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum."

