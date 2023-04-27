İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız sağlıklı bir şekilde görevinin başında 14 Mayıs Paneli'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası yapılan açıklamalara değinen Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da 14 Mayıs Paneli'nde hitaplarda bulundu.

Fahrettin Altun'un konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Birileri “Türkiye’nin ekseni mi değişiyor?” diye tartışıp dedikodu yaparken, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye eksenini inşa ettik.

Milletin kaynaklarıyla oluşturdukları siyasi ve ekonomik imtiyazlarını kaybedenler, darbe ve vesayet çarklarına da çomak sokulduğu için bugün sadece sistematik yalan ve dezenformasyona sarılabiliyorlar. Hep birlikte şahit olduğumuz üzere sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. Allah'ın izniyle uzun sürede bu ülkeyi yönetmeye devam edecek.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti, tükenmez bir gayretle çalışan liderinin, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi 14 Mayıs'ta bir kez daha zafere eriştirecektir. Çünkü milletimiz 14 Mayıs'ın tarihi bir seçim olduğunun bilincindedir.

Bu millet hakiki demokrasiyi tırnaklarıyla kazıyarak, büyük mücadeleler vererek, büyük bedeller ödeyerek kazanmıştır.

Vesayetçiler, gerek içeriden, gerekse dışarıdan aldıkları desteklerle, milletin iradesini alaşağı etmek için eski alışkanlıklarını her fırsatta devreye sokmaya çalışmışlardır.

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