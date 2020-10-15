İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Altun, her alanda Azerbaycan'ı desteklediklerini söyledi.

Kardeş ülke Azerbaycan ile sıkı ilişkiler içerisinde olan Türkiye, her anlamda Azerbaycan'ı desteklemeyi sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Azerbaycan'a desteklerini iletti.

TÜRKİYE, HER ALANDA AZERBAYCAN'IN DESTEKÇİSİ

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Hacıyev'in gönderisini alıntılayarak yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'in doğum gününü tebrik ederek, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadelenin destekçisi olduklarını aktardı.

"EYLEMLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRDİK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev'in paylaşımında, "Bugün sevgili arkadaşım Fahrettin Altun ile telefon görüşmesi yaptım.

Ülkelerimize karşı yürütülen kara propagandaya/dezenformasyona direnmek için ortak eylemlerimizi gözden geçirdik. Azerbaycan-Türkiye Medya platformu çabalarımızı pekiştirmek için önemli bir girişim." ifadelerini kullandı.

"HER ALANDA DESTEĞE DEVAM"

Hacıyev'e yanıt veren Altun ise, "Çok verimli bir telefon görüşmesi için teşekkürler ve mutlu yıllar!

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yasadışı işgalini sona erdirmek için çaba gösteren Azerbaycan'ı, dezenformasyonla mücadele dahil her alanda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.