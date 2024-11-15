İletişim Başkanı Fahrettin Altun KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 41 yaşında...

KKTC'nin 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu.

41'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'ye bir tebrik de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi..

Altun, sosyal medya hesabından, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"KIBRIS MİLLETİMİZİN VAZGEÇİLMEZ MİLLİ MESELESİDİR"

KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anıyorum. Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır.



Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.