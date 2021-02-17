İletişim Başkanı Fahrettin Altun neden hedefte

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisine yönelik saldırılara, Türkiye'nin başarılı projeleriyle cevap veriyor: Bizi durduramazsınız!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirildikten sonra birçok alanda sorumluluk aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çalışma ekibine dahil olan Fahrettin Altun; kimi zaman CHP tarafından, kimi zaman terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından hedef alınıyor.

Asıl hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan olan bu saldırılarda, özellikle sosyal medyadaki sahte hesaplar ve yurt dışından yayın yapan terörle iltisaklı siteler kullanılıyor.

TERÖRE TERÖRİSTE KARŞI NET TAVIR

Son dönemde Fahrettin Altun'a yönelik artan bu saldırıların arkasındaki en önemli nedenlerden biri ise, terör örgütü PKK tarafından Gara'da 13 kişinin vahşi bir şekilde şehit edilmesinin ardından alınan tavır var.

CHP-HDP'NİN SALDIRILARI

HDP'nin resmi Twitter hesabından hedef tahtasına yerleştiren Fahrettin Altun, gelen tehditlere "Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçim kazanabilmek için terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gizli bir ittifak içerisinde olan CHP de Fahrettin Altun'a yönelik saldırılarda rol alıyor.

FAHRETTİN ALTUN: BİZİ DURDURAMAZSINIZ

Devlet ile millet arasındaki bağın güçlendirilmesi için özel projelere imza atan Fahrettin Altun, iletişim konusunda ortaya konulan yeni vizyonu sürdürmekte kararlı.

İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı son tweet, kendisine yönelik saldırılara cevap niteliği taşıyor:

"Durmak yok yola devam...

Projelerimiz her alanda hız kesmeden devam ediyor.

Bi-zi Dur-du-ra-maz-sı-nız!

DURDURAMAZSINIZ!

Memlekete hizmet yolunda kutlu bir yarış bizimki."