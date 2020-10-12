İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Oruç Reis'imizin yolu açık olsun

Fahrettin Altun, sosyal medyada 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.

"YOLU AÇIK OLSUN"

Altun açıklamasında ise "Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis’imizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

"MESAJIMIZ AÇIK"

Öte yandan Altun, Oruç Reis'in faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayarak, "Mesajımız açık: Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor ve Yunanistan dahil tüm tarafları Türkiye'nin diplomatik girişimlerini desteklemeye teşvik ediyoruz. Ama "benim olan benim ve senin olanın pazarlık edilebilir" derseniz pazarlık yapılamaz." ifadelerini kullandı.