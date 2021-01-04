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- İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Sağlıkta devrim
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Sağlıkta devrim
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 21:34
- Güncelleme : 04.01.2021 - 22:01
Koronavirüs salgınına rağmen büyüyen Türkiye'de, son 18 yılda sağlık alanında yapılan yatırımlar devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.
Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sağlık sektöründe uğradığı değişimi ve gelişimi gözler önüne serdi.
TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞİMİ
Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği devrime vurgu yapan Altun, "Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun'un notunun tamamı şu şekilde:
"Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Sağlıkta devrim VİDEO