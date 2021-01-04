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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Sağlıkta devrim

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin sağlık sektöründe gerçekleştirdiği değişim ve yaptığı yatırımlarla ilgili bir video paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 21:34
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 22:01
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Sağlıkta devrim

    Koronavirüs salgınına rağmen büyüyen Türkiye'de, son 18 yılda sağlık alanında yapılan yatırımlar devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

    Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sağlık sektöründe uğradığı değişimi ve gelişimi gözler önüne serdi.

    TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞİMİ

    Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği devrime vurgu yapan Altun, "Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun'un notunun tamamı şu şekilde:

    "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım."

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Sağlıkta devrim VİDEO

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