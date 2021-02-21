İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li yöneticilerin Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerine, "Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyorlar." dedi.

İletişim Başkanı Altun, CHP'li yöneticilerin Hazine ve Maliye eski Bakanı Albayrak'a yönelik eleştirilerine Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi.

"İÇLERİNDEKİ UTANILACAK EYLEMLERİ GİZLEMEK İÇİN YAPIYORLAR"

Altun, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar. Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar" dedi.