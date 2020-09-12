İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Söz de karar da aziz milletimizindir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Söz de karar da aziz milletimizindir

12 Eylül darbesine yönelik açıklamalarda bulunanan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sözün de, kararın da milletin elinde olduğunu belirtti.

Milli iradeye yapılan büyük darbelerden biri olan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, millet iradesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Fahrettin Altun, "Hafızalarımızda yerini koruyan ve 40 yıl önce gerçekleşen kanlı 12 Eylül darbesi; milletimizin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde türlü acı ve meşakkatler barındıran önemli bir olayıdır." ifadelerini kullandı.

"SÖZ DE KARAR DA MİLLETİMİZİNDİR"

Bugünü anlamanın 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, ve 15 Temmuz'u doğru anlamaktan geçtiğinin altını çizen Fahrettin Altun:

"Milletimizin güçlü iradesi darbelere, darbecilere, onların dışarıdaki hamilerine ve siyasal alandaki işbirlikçilerine gereken dersi vermeye muktedirdir.

SÖZ DE KARAR DA AZİZ MİLLETİMİZİNDİR." dedi.