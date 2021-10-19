İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum 2021 programının açılışında konuştu

‘Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak’ temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2021 açılışına video mesaj gönderen Altun, küresel sorunların, küresel çözüm gerektirdiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak’ temasıyla, bu yıl 5'incisi düzenlenen TRT World Forum 2021’e video mesaj gönderdi.

Altun mesajında, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse dikkat çekerek, bu krizin dünyayı soğuk savaşın sona ermesinden bu yana olabilecek en kötü zamanda vurduğunu, 2020'de dünyanın farklı yerlerinde birçok uluslararası çatışmanın çözümsüz kaldığını belirtti.

“UZMAN KURUMLARIN KÜRESEL BİR KRİZİ ÇÖZEMEDİĞİ KANITLANDI”

Bu sürecin devletlerin uzun vadeli stratejiler oluşturmaya ve küresel tehditlerle mücadele etmeye odaklanmasını zorlaştırdığını vurgulayan Altun, "Ayrıca bir reform sürecinin olmaması, uluslararası kurumları büyük küresel krizlerin üstesinden gelmede zayıf ve hazırlıksız bıraktı. Sadece Birleşmiş Milletler (BM) değil, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil olmak üzere uzman kurumların, küresel bir krizi çözemediği kanıtlandı." ifadelerini kullandı.

“HER ÜLKE TEK TARAFLI HAREKET ETMEYİ TERCİH ETTİ”

Altun, salgın başladığında uluslararası iş birliği fikrinin en düşük noktasında bulunduğuna dikkat çekerek, "Her ülke tek taraflı hareket etmeyi tercih etti. Tıbbi ekipman söz konusu olduğunda korumacılık yöntemini izledi ve krize müşterek yanıt verecek bir çerçeve geliştiremedi. Ayrıca Kovid-19 krizi, dünyadaki mevcut eşitsizliklerin sadece az gelişmiş ülkeler için değil, tüm dünya için büyük bir tehdit olduğunu da gösterdi. Kaynakların ve ekipmanların adil dağıtımı olmadan mevcut salgının sona ermeyeceği anlaşıldı." dedi.

BÜYÜK STRATEJİ TASARLAMADA YENİ YAKLAŞIM İHTİYACI

Son 20 yılda, terörden insani meselelere, iklim değişikliğinden koronavirüse kadar küresel krizlerin ortaya çıkmasının, bütün ulusların büyük stratejilerini tasarlamada yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Her milletin dış politikasına dair yakın ve uzun vadeli farklı hedefleri olabileceğini, ancak geçen 20 yılın ulusların büyük stratejilerini oluştururken bölgesel ve küresel krizlere daha dikkatli bakmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Altun, uzun süreli ihtilafların, güvenlik risklerine ek olarak, insani zorluklarla birlikte ekonomik ve sosyal sorunlara neden olabildiğine işaret etti.

ULUSLARASI KURULUŞLARIN ACİL REFORMA İHTİYAÇ DUYDUĞUNU BELİRTTİ

Altun, uluslararası kuruluşların, insani felaketlerden küresel iklim değişikliğine kadar, küresel sorunları daha verimli şekilde ele alabilmeleri için acil bir reforma ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü, her ülkenin büyük stratejisinde reforma yardımcı olacak ve bu kurumları daha etkili hale getirecek bir madde olması gerektiğinin altını çizdi.

KÜRESEL SORUNLARIN KÜRESEL ÇÖZÜM GEREKTİRDİĞİNE VURGU

Altun, devletlerin küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiğini kabul etmesinin şart olduğunu vurguladı.

Küresel sorunlara küresel çözümler üretmeden istikrar ve güvenlik hedefine ulaşmanın imkansız olduğunu belirten Altun, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki zorlukları takip ettiğini ve bunlara cevap vermek için adımlar attığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dış politika stratejimizi sadece acil güvenlik kaygılarımıza değil, bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettik. Yakın çevremizdeki çatışmaların çözümünü dış politikamız için önemli bir öncelik haline getirdik.

“TARAFLARI DİYALOG VE YAPICI DİPLOMASİYE KATILMAYA DAVET ETTİK”

Türk dış politika yapıcıları Suriye, Libya ve Irak'taki çatışmaları çözmek için farklı girişimlerde bulundular. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı da dahil olmak üzere bütün kriz alanlarında ilgili tarafları diyalog ve yapıcı diplomasiye katılmaya davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkelere bu alanlardaki anlaşmazlıkları müzakere etmek ve çözmek için uluslararası konferanslar gerçekleştirme çağrısında bulundu."

“GÜVENLİK KONSEYİ İÇİN ROFERM SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ”

Fahrettin Altun, Türkiye'nin uluslararası kurumlar için reform sürecinin önemini bildiğini, mevcut yapılarıyla uluslararası kuruluşların küresel sorunlara çözüm üretemediğini, BM Güvenlik Konseyi reformunun uzun süredir arzu edildiğini ancak henüz gerçekleştirilemediğini belirterek, "Son birkaç yılda bu konseyin kararlı adımlar atamamasının önemli bölgesel sorunlara yol açtığını gördük. Güvenlik Konseyi için bir reform sürecini destekliyoruz ve bunun hem Türkiye'nin hem de dünyadaki diğer ülkelerin çıkarına hizmet edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin koronavirüs krizinin en başından itibaren küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği fikrini desteklediğini, uluslararası dayanışma ve iş birliğinin bu sorunları çözmenin anahtarı olduğunu belirten Altun, Türkiye'nin salgın krizi sırasında diğer ülkelerle iş birliği yapmak ve onları desteklemek için her adımı attığını ve bunu sürdüreceğini vurguladı.

Altun, etkin bir yük paylaşımı ve iş birliği yapılmamasının bu krizin uzamasına sebep olacağını kaydetti.

“ULUSLARARASI REKABET ÜLKELERİ STATÜKOYU KORUMAYA YÖNELTEBİLİR”

Altun, küresel salgın ve büyük güç rekabeti çağında, ulusların dış politikalarını ve büyük stratejilerini yeniden gözden geçirmelerinin önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öncelikler ve hedefler, son 20 yılda dünyada olup bitenleri dikkate almalıdır. Dış politikalarımızın küresel sorunları ele alacak vizyona sahip olması gerekmektedir. Uluslararası rekabet, ülkeleri statükoyu korumaya yöneltebilir ancak söz konusu 20 yılda bu yaklaşımın başarısızlığına şahit olduk. Önümüzde bir süper güç rekabeti dönemi olmasına rağmen, diğer uluslar daha sorumlu davranarak küresel krizlere yanıt verebilmek için uluslararası bir koordinasyon oluşturma fikrine stratejilerinde yer vermelidir."

Fahrettin Altun, kriz zamanlarında süper güçlerin liderlik rolünü oynamasını beklemek yerine, hedeflere ulaşmak için diğer ulusların güçlerini birleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Devletlerin, birbirine bağlı dünyada, bir alandaki istikrarsızlığın ve krizin önünde sonunda yayılacağı gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğine dikkati çeken Altun, "Yapıcı ve yenilikçi diplomasi ve uluslararası katılım, bu zorlukların kontrol altına alınması sürecinde kilit rol oynayacaktır. Türkiye bu anlamda sorumluluklarını yerine getirmektedir ve bundan sonra da diğer uluslarla birlikte çalışmaya hazırdır. Farklı krizler ve zorluklar esnasında uluslar arasında iş birliği ve diyaloğun nasıl sağlanacağı konusunda örnek teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bu alanda rekabeti memnuniyetle karşılarız." dedi.

Altun, TRT World Forum'daki konuşma ve tartışmaların da bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olması temennisinde bulundu.