Yılın İletişim Ödülü'nü alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6. Anadolu Medya Ödülleri programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da “iletişim alanındaki çalışmalarıyla yeni bir vizyon geliştirilmesine katkıları” dolayısıyla, “Yılın İletişim Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Altun, ödüle ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"BU ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALMAK BÜYÜK BİR GURUR"

“İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği’ne teşekkür ederim. Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Yılın İletişim Ödülü ViDEO



"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”