İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 10 Kasım mesajı

ensonhaber.com
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında tüm yurtta anılıyor...
Tüm yurtta sevgi dolu mesajlarla ve saygıyla anılan Atatürk için İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir mesaj yayınladı.
Altun, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Rahmet ve minnetle yâd ediyorum"
"Milli Mücadele'nin Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış