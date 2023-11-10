İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 10 Kasım mesajı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefatının 85'inci yılı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Altun mesajında, "Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum" dedi.

ensonhaber.com

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında tüm yurtta anılıyor...

Tüm yurtta sevgi dolu mesajlarla ve saygıyla anılan Atatürk için İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir mesaj yayınladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Rahmet ve minnetle yâd ediyorum"