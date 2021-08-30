Fahrettin Altun, 30 Ağustos 1922’de düşman ordularının mağlup edilmesinin 99’uncu yılı münasebetiyle, sosyal medya üzerinden videolu paylaşım yaptı.

Dünyada eşi ve benzeri olmayan büyük zaferin 99. yıl dönümü, tüm ülkede Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri yad edilerek, derin minnet ve yoğun duygularla kutlanıyor.

Türk tarihine zafer ayı olarak geçen ağustos ayı, bir milletin kendisi için yazılmak istenen sonu reddedişini zaferle taçlandırmasına şahit oldu.

30 Ağustos 1922 tarihinde, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, askerleri ve ülkenin dört bir yanındaki Türk milleti, varını yoğunu ortaya koyarak başlattığı mücadeleyi kazandı.

Dumlupınar’da hezimete uğrayan düşman askerleri, hızla ülke topraklarını terk etmeye başladı.

“TÜM KAHRAMANLARIMIZA RAHMET VE MİNNETLE”

İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun, vatan için canlarından ve kanlarında vazgeçen kahramanları, sosyal medyadan paylaştığı bir mesaj ile andı.

Paylaşımında kurtuluş mücadelesinden görüntülerin yer aldığı bir videoya yer veren İletişim Başkanı Altun, şu sözleri kaydetti:

“99 yıl önce, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle… 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı VİDEO

