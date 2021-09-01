İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ekonomik büyüme açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyümesiyle ilgili, "Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ikinci çeyrekteki büyüme oranıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Altun, ikinci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyümenin Türkiye tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaştığını söyledi.

"ÜRETİM VE İHRACAT TEMELLİ BİR BÜYÜME İÇİNDE OLDUĞUNU GÖSTERMEKTE"

"TÜİK’in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir." diyen Altun, Hizmet, sanayi, bilgi ve iletişim, sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat, tarım, ormancılık ve balıkçılığın büyümeye en çok katkı sağlayan sektörler olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır.

TÜİK’in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir.

Hizmet, sanayi, bilgi ve iletişim, sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri büyümeye en çok katkı sağlayan sektörlerdir.

2020’nin ikinci çeyreğine göre bu yıl;

- mal ve hizmet ihracatı yüzde 59,9

- iş gücü ödemeleri yüzde 36,1 arttı

- ihracatımız ise yüzde 69,7 artarak 55 milyar dolara ulaştı.

"TÜRKİYE, GİDEREK BÜYÜMEYE VE GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK"

Tüm bu veriler, iş gücü ödemelerindeki artışın istihdamın artmasına katkı sağladığı, bunun yanında üretimin ve ihracatın arttığını göstermektedir.

Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimizin başarılı politikalarıyla Türkiye, giderek büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir."