İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İran'a taziye mesajı

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, taziye mesajı yayınladı.
"Dost ve kardeş İran'a başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Elim helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, İran Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Emir Abdullahiyan'a ve beraberlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına ve vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
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