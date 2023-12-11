İletişim Başkanlığı bir yalanı daha ortaya çıkardı Sosyal medyada yayılan, "TSK şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti" sözlerinin yalan olduğunu açıklayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doğrusunu delillerle ortaya koydu.

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Sosyal medya üzerinden yayılan "yanlış" bilgiler, vatandaşlarını kafasını kolaylıkla karıştırabiliyor.

Bu bilgilerin doğruluğunu ortaya koymak için ise İletişim Başkanlığı harekete geçti ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni kurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada da bu sefer şehidimiz üzerinden yapılan bir algıyı yıktı.

Sosyal medyada yayılan, "TSK şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti" sözlerinin aslı açıklandı.

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama;

"Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyin"