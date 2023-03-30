İletişim Başkanlığı, depremle ilgili güncel istatistikleri paylaştı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapılan çalışmaların güncel istatistiklerini yayınladı. Buna göre şu ana kadar 600 bine yakın çadır kurulurken, 210 milyon kap sıcak yemek desteği verildi.

ensonhaber.com

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan Türkiye, depremin yaralarını sarıyor.

11 şehrimizi birden etkileyen depremler binlerce binanın yıkılmasına neden oldu.

Yıkılan binalar da binlerce canımızı hayattan kopardı.

Öyle ki bütün devlet kademeleri depremin olduğu ilk andan itibaren teyakkuza geçti.

Tüm birimler hızlıca bölgeye gönderilirken, zamanla yarış başladı.

Bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri sürerken diğer yandan da dışarıda kalan depremzede vatandaşların her türlü ihtiyaçları giderildi.

Hal böyle olunca seferber edilen tüm imkanlar sayesinde depremin izleri büyük ölçüde azaldı.

600 bine yakın çadır, 289 da konteyner kuruldu

İletişim Başkanlığı da, deprem bölgelerinde yapılan çalışmaların güncel istatistiklerini paylaştı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yaklaşık 600 bin çadırın kurulumu tamamlandı, 289 noktada konteyner kuruldu.

210 milyon kap sıcak yemek desteği

Yaklaşık 2 milyon kişiye psikososyal destek hizmeti sağlandı. 210 milyon kap sıcak yemek desteği verilirken, 17 milyon 349 bin 697 kap sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Depremzede vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla seferber olunurken, 25 milyonu aşkın kumanya, 58 milyonu aşkın su ve 212 milyonu aşkın ekmek dağıtıldı.

274 bin 645 personel görev aldı

Yine paylaşılan verilere göre 1 milyon 596 bin 548 depremzedenin tahliye işlemi gerçekleştirilirken, 274 bin 645 personel görev aldı.

2 milyon 739 bin 679 kişiye barınma hizmeti verilirken, 35 bin 250 arama ve kurtarma görevlisi sahadaydı.

Ayrıca yine depremzede vatandaşlarımıza 598 bin 934 çadır dağıtımı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

18 bin 53 iş makinesi kullanıldı

Yine deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda 18 bin 53 iş makinesi kullanıldı.

116 helikopter görev alırken, 73 uçak ve 37 gemi de aktif rol oynadı.

Ayrıca 17 bin 155 sorti de depremzedelerin yaralarını sarabilmek için kullanıldı.