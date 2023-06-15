İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentindeki provokasyonları kınadı

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te eli kanlı terör örgütü PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak bir eyleme imza attı.
Alçak eyleme imza atanlara ve buna göz yuman İsviçre'ye Türkiye'den tepki gecikmedi.
İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri'ne çağrıldı.
İletişim Başkanlığı açıklama yaptı
Provakatif eyleme bir tepki de İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı belirtildi.
"Dışişleri Bakanlığımız olayın takipçisi olmayı sürdürecek"
İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesinin ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz.