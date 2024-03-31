İletişim Başkanlığı, seçim güvenliğine ilişkin provokatif iddiaları yanıtladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değildir" açıklaması yaptı.

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Bugün Türkiye'de 30'u büyükşehir olmak üzere 81 ilin tümünde, 922 ilçe ve 398 beldede, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin seçimleri için oy kullanıldı.

Bu süreçte seçimi sabote etmek için sosyal medyada yapılan asılsız iddialar da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açığa kavuşturulmaya devam ediliyor.

"Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddiasına açıklık getirildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bugün yaptığı açıklamalarından birisi de "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değildir." şeklinde oldu.

Merkez, seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar"

Konuyla ilgili açıklama şu ifadeler kullanılarak paylaşıldı:

Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrasında da; 'Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.' denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterilmiştir.

"Rütbeli askerler oy kullanabilir"

Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir.

"Rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edildi"

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir.

"Ulaşımları toplu sağlanıyor"

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır.

"Sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanıyorlar"

Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır.

"Mükerrer oy kullanma ve ihlal yok"