Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
393.550
-1.89%
EXEN Coin
25.92
0.07%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi

    Sel felaketinin yaşandığı afet bölgesine gönderilen 23 milyon TL'yle ilgili İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı, tüm imkanlarla vatandaşların yanında olunduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 14.08.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi

    Batı Karadeniz'i etkisi altına alan selle birlikte Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde çok sayıda insan hayatını kaybetti.

    Can kayıplarıyla birlikte maddi hasarın da meydana geldiği bölgede bazı vatandaşlar evlerini kaybetti.

    İletişim Başkanlığı, bölgedeki vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaların hızlandırıldığını ve 23 milyon TL'lik ilk maddi yardımın bölge için gönderildiğini duyurdu.

    "VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN BÜTÜN İMKANLAR SEFERBER EDİLMEKTEDİR"

    İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Selden etkilenen bölgelerde devletimiz, milletimizin yanında. Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı devletimiz tüm imkanlarıyla mücadele etmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için bütün imkanlar seferber edilmektedir." denildi.

    İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi #1

    23 MİLYON TL NAKDİ ÖDENEK GÖNDERİLMİŞTİR"

    Paylaşımda, bugün saat 15.00 itibarıyla gönderilen nakdi ödeneklere ilişkin, "Devletimiz, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı tüm imkanları ile mücadele etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İller Bankası tarafından bölgeye toplamda 23 milyon TL nakdi ödenek gönderilmiştir." ifadesi yer aldı.

    İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir