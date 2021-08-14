İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi

Sel felaketinin yaşandığı afet bölgesine gönderilen 23 milyon TL'yle ilgili İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı, tüm imkanlarla vatandaşların yanında olunduğunu duyurdu.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan selle birlikte Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Can kayıplarıyla birlikte maddi hasarın da meydana geldiği bölgede bazı vatandaşlar evlerini kaybetti.

İletişim Başkanlığı, bölgedeki vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaların hızlandırıldığını ve 23 milyon TL'lik ilk maddi yardımın bölge için gönderildiğini duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN BÜTÜN İMKANLAR SEFERBER EDİLMEKTEDİR"

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Selden etkilenen bölgelerde devletimiz, milletimizin yanında. Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı devletimiz tüm imkanlarıyla mücadele etmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için bütün imkanlar seferber edilmektedir." denildi.

23 MİLYON TL NAKDİ ÖDENEK GÖNDERİLMİŞTİR"

Paylaşımda, bugün saat 15.00 itibarıyla gönderilen nakdi ödeneklere ilişkin, "Devletimiz, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı tüm imkanları ile mücadele etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İller Bankası tarafından bölgeye toplamda 23 milyon TL nakdi ödenek gönderilmiştir." ifadesi yer aldı.