Dolar
6.9838
0.1419%
Euro
8.2339
-0.0546%
Altın
1945.5
-1.2817%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
436.62
-1.3528%
Bitcoin
76932.52
-2.2151%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı

    İletişim Başkanlığı, Meclis'te kabul edilen sosyal medya yasasıyla ilgili grafikli bir açıklama bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 17:32
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 17:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı

    İletişim Başkanlığı, sosyal medya yasasıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

    Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan detaylarda, düzenlemedeki 6 maddenin neleri içerdiği aktarıldı.

    İletişim Başkanlığı'nın aktardığı detaylarda "Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeler ve grafikler yer aldı.

    SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ, MADDE MADDE ANLATILDI

    İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan işte o grafikler:

    "Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır."

    İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı #1

    "​Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir."

    İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı #2

    "​Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır."

    İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı #3

    "​Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir."

    İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı #4

    "​Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır."

    İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı #5

    ​"Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir."

    İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı #6

    Görüş Bildir