İletişim Başkanlığı, sosyal medya düzenlemesini anlattı

İletişim Başkanlığı, Meclis'te kabul edilen sosyal medya yasasıyla ilgili grafikli bir açıklama bulundu.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya yasasıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan detaylarda, düzenlemedeki 6 maddenin neleri içerdiği aktarıldı.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı detaylarda "Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeler ve grafikler yer aldı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ, MADDE MADDE ANLATILDI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan işte o grafikler:

"Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır."

"​Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir."

"​Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır."

"​Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir."

"​Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır."

​"Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir."