İletişim Başkanlığı'ndan 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiasına yanıt

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.
İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken tüm dünyada yaşanılanlar yakından takip ediliyor.
500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiası
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
Açıklamada, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.
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