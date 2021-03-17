İletişim Başkanlığı'ndan, 'Çanakkale Zaferi' dijital gösterimi

İletişim Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde yarın Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda, '18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi' düzenleyecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale destanını ve bu destanı yazan kahramanları anmak ve tarihi bilinci yeni nesillere aktarmak amacıyla '360 Kültür Sanat' kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi düzenlenecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN RUHUNU YANSITACAK ETKİNLİK

Başkanlık tarafından yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, Çanakkale Deniz Savaşı, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılacak.

Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikayeleri ve kahramanları video mapping tekniği ile sunulacak.

YARIN SAAT 11.00'DE

Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi’nin resmi açılışı, Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında yarın saat 11.00'de gerçekleşecek.

Dijital sergi, 31 Mart 2021 tarihine kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.