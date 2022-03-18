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    İletişim Başkanlığı'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı

    İletişim Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılına özel bir video ile şehitleri andı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 18:40
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    İletişim Başkanlığı'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı

    Türk milletinin tarihi destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 107 yıl geçti.

    Tarihe mal olan yüzlerce kahraman ve kahramanlık hikayesini barındıran, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan bu tarihi olayın yıl dönümünde bugün yurdun dört bir yanında şehitler anıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla en kapsamlı anma töreni Çanakkale Şehitliği'nde düzenlenirken İletişim Başkanlığı bu önemli güne özel bir paylaşımda bulundu.

    İletişim Başkanlığı'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı VİDEO

    ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE ŞİİRİ

    Twetter'dan yapılan paylaşımda İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Erson'un unutulmaz şiiri Çanakkale Şehitlerine eserinden bir kısıma yer alırken o şiddetli savaşa ilişkin bilgiler verildi.

    Vatan'ın o tarihte içinde bulunduğu durumun özeti yapılan görüntülerden sonra tarihi süreç içinde Türkiye'nin yaralarının sarıldığı ve son 20 yılda atılan adımlara dikkat çekildi.

    "21. YÜZYILA TÜRKİYE DAMGASINI VURACAK"

    Videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta altını çizerek vurguladığı, "21. yy. inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." sözlerine yer verildi.

    İletişim Başkanlığı ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı #1


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