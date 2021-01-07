İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların arandığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanlığı, CHP'nin grup toplantılarının yayınlanmaması için televizyonların arandığı iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, iddianın tamamen yalan ve hayal ürünü olduğu ifade edildi.

"İLK İFTİRA DEĞİLDİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ilk iftirası değildir. Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zül addetmekle birlikte hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."