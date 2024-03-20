İletişim Başkanlığı'ndan İsrail'in asılsız iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail devletinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DHA

İsrail, savaş suçu işlemeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, karadan ve denizden saldırılar sürüyor.

Ortaya çıkan görüntüler, savaşın şiddetini gözler önüne sererken İsrail cephesinden asılsız bir iddia ortaya atıldı.

İsrail devletinin resmi sosyal medya hesaplarından, 'Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı' başlığıyla paylaşım yapıldı.

"İddialar doğru değildir"

Bunun üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İsrail devletinin ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı' iddiası doğru değildir. Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail resmi kaynaklarının iddialarının aksine bahse konu görüntülerin katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir bölgede kayda geçtiğini belirlemiştir. Ayrıca görüntülerdeki kişinin sivilleri İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını tespit etmiştir." denildi.

"NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlendi"

Açıklamada ayrıca, "Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kuveyt Meydanı'nda yardımlara eşlik eden ekiplere saldırıları sonucu 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin birçoğunun cesedi incelenmiş, incelemeler sonucunda İsrail güçlerinin yaygın olarak kullandığı (5,56x45) mm NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlenmiştir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)