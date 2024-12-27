Doğru Habercilik ve Medya Etiği kitabı Kürtçe'ye çevrildi: Fahrettin Altun paylaştı

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İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabı Kürtçe'ye de çevrildi.

"Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabı Kürtçe çevirisiyle birlikte 10 dile ulaştı.

Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkçe ve Kürtçe paylaşım yaparak bilgi verdi.

Fahrettin Altun'un hem Türkçe hem de Kürtçe olarak yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"MEDYA ETİĞİNE SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA EN BÜYÜK SORUMLULUK GAZETECİLERE DÜŞMEKTEDİR"

Doğru ve güvenilir habercilik, demokratik toplumlar için hayati bir öneme sahiptir. Bu süreçte medya, toplumu doğru bilgilendirme görevini ancak etik ilkelerden sapmadan yerine getirebilir. Medyanın bu önemli fonksiyonu yerine getirmesi, mesleki etik ilkelerin sistematik bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Medya etiğine sahip çıkmak konusunda en büyük sorumluluk hiç kuşkusuz gazetecilere düşmektedir.

"HAKİKATİN EN YAKIN HALİYLE OKUYUCUYA VE İZLEYİCİYE AKTARILMASI, BU MESLEĞİN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Medya etiğinden ayrılmayan basın mensupları mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin teminatı olmayı sürdüreceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır.'

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir süre önce medya etiğine ilişkin uluslararası örnekler çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerle “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabını yayımlamıştık.

"HER DİLDE YAŞASIN HAKİKAT"

Daha önce Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerinde hazırladığımız yayınlarla, 9 dilde sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimiz, bugün itibarıyla “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı. Rehber niteliğindeki bu çalışmanın medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Şiarımız net: Her Dilde Yaşasın Hakikat!

FAHRETTİN ALTUN'UN KÜRTÇE PAYLAŞIMI İSE ŞU ŞEKİLDE: