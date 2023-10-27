İletişim Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikleri vatandaşlarla buluşuyor İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bir birinden özel etkinlikler vatandaşlarla buluşturulacak.

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ensonhaber.com

Cumhuriyetimiz 100 yaşına giriyor...

Yurt genelinde gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 100. yılına özel birçok etkinliğe sahne olacak.

İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Devrim niteliğindeki atılımlara yer verilecek

Etkinliklerde "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verildi.

Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyuruldu.

Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatıldı.

Tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak

İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Görsel içerikler dijital alanlarda vatandaşla buluştu

Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluştu.

Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi açılacak

İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'nde ise son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergileniyor.

Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları vatandaşlarla buluşturuldu.

'Türkiye Yüzyılı' iletişimi ile eşleştirilmiş olan çalışmalarda, projelerin animasyonları yer alacağı gibi aynı zamanda sergi niteliği taşıması için bilgi içeren detaylar, info-grafik tasarımlar geçmişten günümüze karşılaştırmalar da içerecek.

26 Ekim tarihinde kapılarını açan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi 8 Kasım tarihine kadar Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

"Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirildi.

Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile yankılanacak.

2023 dron ile havada görsel şov

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak.

29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek.

İstanbul'da dev etkinlikler

Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

Başkanlığımızın koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.

Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek.