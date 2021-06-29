İletişim Bilimleri Bölümü nedir? İş imkanlarına dair bilgiler..

Üniversite sınavının ardından tercih dönemi için geri sayım başladı. Farklı bir alan seçmek isteyenler, İletişim Bilimi'ni araştırarak, detaylı bilgiye sahip olmak istiyor.

YKS maratonu geride kalırken, öğrenciler tercih yapmak üzere bölüm ve üniversite arayışına girdi. Tercihler sıralamaya göre yapılırken, öğrenciler farklı bölümlere yöneliyor.

Bu bölümler arasında olan İletişim Bilimleri'nin hangi üniversitede olduğu, puanı ve iş imkanları merak ediliyor.

Öğrenciler, "İletişim Bilimleri Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?" sorularına cevap arıyor.

Bu soruları araştıran öğrenciler, puanlarına göre öğrendikleri bilgilerin ışığında bölümü tercih listesine eklemek istiyor.

Peki, İletişim Bilimleri nedir? Hangi alanlarda çalışma imkanı sunar? İşte bilgiler..

İLETİŞİMİ BİLİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Gruplar, örgütler ve çeşitli kurumların yanı sıra kişilerin iletişimini ve iletişim yöntemini konu edinen bir alandır. Bu bilim dalı olarak ise; bireyden topluma kadar her türlü iletişimi, iletişim bozukluklarını, iletişim yöntemini ve sürecini araştırırken, bu alan üzerinde çeşitli çalışmalar yapar.

İnsanların iletişimini gözlemler ve bu alanda bilimsel çalışmalara başvururken, toplumda yer alan belirli bir kitlenin iletişimini detaylı şekilde inceler ve incelediği sonuçları not eder.

BÖLÜM KAÇ YILLIKTIR?

İletişim Bilimleri, 4 yıllık olarak tamamlanır ve lisans eğitimi olarak öne çıkar. 4 yıl boyunca bölümde uzmanlaşmak adına okul ve sahada çeşitli eğitimler verilmektedir.

HANGİ İŞ ALANLARINI KAPSAR?

İletişim Bilimleri Bölümü'nü bitirenler, iletişim alanını kapsayan birçok bölümde çalışabilir. Bölümler ise şu şekilde;