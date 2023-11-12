İletişim kesintisi nedeniyle Gazze'deki can kayıpları sayılamadı Okul ve hastaneleri vurmaya devam eden İsrail, Gazze'nin dünyayla olan iletişimini bir kez daha kesti. İletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıpları sayılamadı.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Binlerce masum sivili öldüren İsrail, hastane ve okulları da bombalayarak savaş suçu işliyor.

Hastanelere yapılan saldırıları nedeniyle ameliyatlar telefon ışığında yapılırken, yeni dünyaya gelen bebekler ise kuvözlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Küvozlerin dahi hizmet dışı kaldığı Gazze'de iletişim sıkıntıları yüzünden can kayıpları da sayılamadı.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra yayımladığı yazılı açıklamada, "İletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarını bugün sayamadık." ifadesini kullandı.

Hastanedeki durum "felaket"

Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlenen peş peşe saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Kudra, hastanedeki durumun "felaket düzeyde" olduğunu, hastanenin dört bir yandan İsrail saldırılarına açık hale geldiğini kaydetti.

"İsrail hareket eden herkesi hedef alıyor"

Şifa Hastanesinin kapısında yerlere uzanmış halde ölü ve yaralıların olduğunu belirten Kudra, "Hastane bahçesi, İsrailli keskin nişancılar ve insansız hava araçları için bir arenaya dönüştü. İsrail ordusu hareket eden herkesi hedef alıyor." ifadesine yer verdi.

Kudra, hastanede yerinden edilmiş kişiler, sağlık personeli ve yaralılar dahil yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu bilgisini vererek, yoğun bakımda tutulan bir bebeğin yaşam destek ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İlaç, yakıt ve tıbbi malzeme ihtiyacı

Kudra, hastanelerin acilen ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle gün içinde, "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiğini" açıklamıştı.

Keyle, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 20'sinin çalışamaz hale geldiğini belirtmişti.

Cenazeler hastane yerleşkesinde toprağa veriliyor

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle biriken cenazeleri hastanenin yerleşkesinde toprağa vermeye çalışacaklarını söylemişti.

Şifa Hastanesi ve çevresi, İsrail ordusu tarafından "Filistinli silahlı grupların karargahı olduğu" iddiasıyla çok kez bombalandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)