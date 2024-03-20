İletişim zorluğu yaşayan 3 bin 304 yerleşim yeri artık çevrim içi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Evrensel Hizmet Fonundan karşılanmak üzere, nüfusu 500'den az ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 3 bin 304 yerleşim yeri, kapsama alanına dahil edildi.

AA

Mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köyler halen bu imkandan yararlanamıyor.

Söz konusu yerlere gerekli hizmeti götürmek için tüm masrafları Evrensel Hizmet Fonundan karşılanmak üzere geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Detaylı çalışma hazırlandı

Planlama kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) detaylı bir hazırlık yaptı.

Zor şartlarda altyapı çalışması yapıldı

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı, GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 1 ila 500 arasındaki yerleşim yerleri belirlendi. Buralara gerekli altyapının kurulabilmesi için de çalışma yapıldı.

3 bin 304 yerleşim yeri kapsama alanına alındı

Söz konusu çalışmalar kapsamında 2023 yılı sonuna kadar 3 bin 304 yerleşim yeri kapsama alanına dahil edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)