İlhak etmek ne demek? Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri?

İlhak etmek ne demek? Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri?

Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak ettiğini açıklaması üzerine ilhak etmenin ne anlama geldiği merak uayndırdı..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Donetsk, Luhansk, Zaproijya ve Herson’un ilhak edildiğine dair bir imza töreni düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklama ile "Rusya'nın 4 yeni bölgesi var" diyerek Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhakını tüm dünyaya duyurdu.

Bunun üzerine ilhak etmenin ne demek olduğu büyük merak konusu oldu.Peki ilhak etmek nedir ve ne anlama geliyor?

İlhak etmek ne anlama geliyor?

İlhak etme, bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından zorla alınmasına ilişkin idari eylem ve uluslararası hukuk kavramı olarak biliniyor.

Genellikle yasa dışı bir eylem olarak kabul edilen ilhak, tek taraflı bir eylem olduğu için toprakların antlaşmalar yolu ile devredilmesi veya satılmasından farklıdır ve genellikle bir bölgenin askeri işgalinden sonra gerçekleşir.

İlhakın meşruiyeti, diğer ülkeler ve hükümetlerarası kuruluşlar tarafından genel kabul görüp görmediğine bağlıdır..